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Литва допустила использование сил НАТО в обход устава

В Литве допустили использование сил НАТО в обход статьи 5 устава, предусматривающей коллективную оборону членов Североатлантического альянса. Об этом сообщил командующий армией страны Вальдемарас Рупшис в ходе визита в США, передает пресс-служба Вооруженных сил республики.

Литва допустила использование сил НАТО в обход устава
© Lenta.ru
«Дислоцированные в Литве американское батальонное подразделение, а также батальон передового присутствия НАТО и немецкая бригада, уже находятся в ведении Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе (SACEUR) и могут быть активированы, не дожидаясь начала действия статьи 5 Вашингтонского договора», — приводятся слова Рупшиса.

В рамках встречи с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном литовский командующий армией также обсудил возможность передачи Вильнюсу воздушных, военно-морских и других военных сил США.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал сообщения о возможном начале конфликта между странами НАТО в Прибалтике и Россией. По его словам, данные слухи являются раздуванием военной истерии публичными лицами и средствами массовой информации.

Вероятность начала войны также опровергло командование армией Литвы. Так, Генерал Рупшис заявил, что сведения об этом военные не получают ни по официальным источником, ни из разведданных.

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