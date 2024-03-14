Бундестаг принял решение по резолюции о поставках Украине ракет Taurus

Бундестаг проголосовал против резолюции, требующей поставить Киеву крылатые дальнобойные ракеты Taurus. Об этом сообщает Bild.

Резолюция блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов предлагала отправить Украине ракеты Taurus. За отклонение резолюции выступили 495 депутатов из 690 присутствовавших, против — 190, еще пятеро воздержались.

До этого федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил члену партии «Христианско-демократический и Христианско-социальный союзов (ХДС/ХСС)» Йохану Вадефулю, который выступает за отправку дальнобойных ракет Taurus Украине, что немецкие граждане боятся таких, как Вадефуль.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и его коллега, вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выразили крайнее неодобрение отказом федерального канцлера Олафа Шольца от поставок ракет Taurus.