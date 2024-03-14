Глава МАГАТЭ заявил о невозможности применения ядерного оружия на Украине

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что не видит условий применения ядерного оружия в конфликте на Украине. Об этом он заявил в ходе своего брифинга в Токио, сообщает ТАСС.

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«Пять постоянных членов СБ ООН – единственных государств, которых международное право признает ядерными державами, заявили, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана (...) Конечно, я надеюсь, и я не думаю, что мы видим на этот момент условия для использования ядерного оружия. По крайней мере, если мы говорим о войне на Украине», — рассказал глава МАГАТЭ.

Таким образом он ответил на вопрос журналиста, которая сослалась на недавнее интервью президента России Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву. Она интерпретировала слова российского лидера о готовности применить ядерное оружие в случае возникновения угрозы существования государства как слова о якобы готовности применить данный тип оружия на Украине. При этом в том же интервью Путин подчеркнул, что такой необходимости никогда не было.

Ранее Гросси раскрыл подробности недавнего разговора с Путиным в Сочи. В частности, он рассказал об обсуждении ядерной программы Ирана, а также ситуации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).