В ФСБ и Минобороны РФ сообщили, что 12 марта в Белгородской и Курской областях были пресечены попытки украинских диверсантов прорваться через границу. Как рассказал Life со ссылкой на российских военных корреспондентов и экспертов, организация диверсий и атаки беспилотников связаны с попыткой Украины «компенсировать репутационный ущерб».

Как отмечает Life со ссылкой на военного корреспондента Евгения Поддубного, при попытке прорваться в Белгородскую область Украина за несколько часов потеряла несколько десятков человек, пять танков и более десяти бронированных машин различного класса.

Философ и публицист Александр Дугин считает, что Украина идет на эскалацию, пытаясь «компенсировать свой репутационный ущерб», пока в западных странах затягиваются дискуссии о финансировании ВСУ.

«Потеря Авдеевки уже подействовала на политиков и общество западных стран - это был болевой удар, который многие восприняли как символ грядущего поражения киевской власти», - заявил Дугин.

Военный эксперт Максим Ювачёв рассказал Life, что Украина решила сделать «акцент на проведении гибридных операций против России».

Россия тем временем продолжает «охоту на американские системы», подчеркивает Life. Издание отметило, что в соцсетях появились кадры уничтожения вертолетов ВСУ, которые сели на аэродроме для дозаправки и перезарядки вооружений. Глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что российские морские пехотинцы и десантники уничтожили несколько позиций ВСУ, в том числе пункт управления беспилотниками и станцию радиоэлектронной борьбы, а также пункты наблюдения.

В ФСБ ранее сообщили об уничтожении с 10 марта более ста членов украинских вооруженных формирований, пытавшихся пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Также, по данным спецслужбы, были уничтожены шесть украинских танков, самоходная артиллерийская установка Caesar, 20 боевых бронированных машин и опорный пункт.