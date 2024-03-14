В Белгороде второй раз за утро объявили ракетную опасность

В Белгороде объявили сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал губернатор.
В четверг, 14 марта, ракетную опасность уже объявляли в Белгородской области. Днем ранее, 13 марта, жителей также оповещали об опасности атак Вооруженных сил Украины.
Стало известно о последствиях массированного обстрела Белгородской области
За минувшую ночь над Россией сбили 14 беспилотников. 11 из них средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Белгородской области, еще три — над Курской.
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