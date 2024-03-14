Мобилизация: последние новости на сегодня 14 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 марта 2024, в материале «Рамблера».

Дети, пострадавшие в ходе спецоперации на Украине, смогут бесплатно отдохнуть в Петербурге

В парламенте Петербурга приняли закон о бесплатном отдыхе для детей, которые пострадали в ходе специальной военной операции. Об этом пишет МК.

В Петербург приедут ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей для оздоровительного отдыха в санаториях. Мера также распространяется на Белгородскую области, не исключено, что Северная столица примет и детей из других приграничных регионов.

Путин отметил, что участием в выборах бойцы СВО подают пример всем россиянам

Военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции, которые примут участие в выборах президента России 15-17 марта, подают пример всем россиянам. Такое мнение высказал Владимир Путин в своем видеообращении к россиянам, передает ТАСС.

«Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают Отчизну и, участвуя в выборах, подают всем нам пример», — отметил он.

В Госдуме предложили перенаправлять авторские отчисления иноагентов на СВО

Средства от реализации продуктов деятельности иноагентов предложили направлять в пользу РФ, в том числе для финансирования специальной военной операции. Инициативу предложил депутат Иван Сухарев, копия письма оказалась в распоряжении RT.

Законодатель напомнил, что ранее в России приняли законопроект, ужесточающий наказания за преступления небольшой и средней тяжести, направленные против безопасности государства. Также появились дополнительные пункты в перечень квалифицирующих признаков такого преступления, как публичные призывы к осуществлению деятельности против безопасности государства.

Однако Сухарев обратил внимание на то, что некоторые иноагенты, например, писатели, художники, певцы, деятельность которых напрямую связана с обладанием авторских прав и интеллектуальной собственностью, все еще могут заключать договоры с российскими организациями, продавать свои продукты и направлять деньги в помощь Украине.

В связи с этим он потребовал предусмотреть принудительное отчуждение исключительного права в отношении лиц, признанных на территории РФ иноагентами.