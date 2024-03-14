Доклад главы ЦРУ Уильяма Бернса в конгрессе США сигнализирует о том, что Киеву пора выходить на мирные переговоры с Россией. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Делаем выводы из заявлений Бернса и главы нацразведки, что ситуация такая, что практически Украина без всей этой поддержки США, она потеряет территории. Тогда возникает вопрос: не умнее ли сейчас пойти на прекращение огня, начать переговоры?" — спросил у киевских властей Соскин.

Экс-советник Кучмы: курс Зеленского ведет к уничтожению украинского народа

По мнению украинского аналитика, одна лишь мизерная европейская военная помощь никак не изменит судьбу Украины, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в случае продолжения украинского конфликта режим Зеленского может лишиться еще ряда важных городов. Речь, среди прочего, идет об Одессе и Харькове, отметил бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер.