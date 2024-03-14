Business Insider: США начали подготовку к войне с РФ в Арктике

Государственный департамент США активизировал подготовку военных к условиям Арктики, что является частью стратегии противостояния России и Китаю в этом регионе. Об этом сообщает газета Business Insider.

«США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая», — указано в статье.

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Американская армия разработала новую стратегию для действий в холодном климате. В феврале на Аляске прошли масштабные учения для адаптации солдат к экстремальным условиям Арктики, напомнили в газете.

После окончания Холодной войны и переориентации на конфликты на Ближнем Востоке, способность США к операциям в Арктике снизилась. Однако теперь Пентагон стремится укрепить свое присутствие в регионе и увеличить сотрудничество с союзниками, такими как Канада и Дания, чтобы противостоять вызовам со стороны России и Китая.