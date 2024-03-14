В США предупредили о новой угрозе для танков Abrams на Украине

Произведенные в США танки M1 Abrams постоянно терпят поражение в борьбе с российскими артиллерией и танками, Украина непременно потеряет новые единицы западной тяжелой техники. Такое заявление сделал военный обозреватель Forbes Дэвид Экс, передает РИА Новости.

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Он указал, что модернизация украинских машин никак не поможет им в сражениях против обширного арсенала армии России.

«Она не предотвратит того, что почти непременно случится в ближайшие недели и месяцы: <...> потери от мин, артиллерии и, возможно, даже других танков», — подчеркнул эксперт.

Названо слабое место танка Abrams

Экс добавил, что боевой танк, произведенный специалистами США, на поле сражения уязвим так же, как и любая другая тяжелая техника, которую используют Вооруженные силы Украины. Он посоветовал читателям «привыкнуть» к ликвидированным или брошенным Abrams на Украине.

Ранее автор YouTube-канала The New Atlas бывший морпех Брайан Берлетик заявил, что уничтожение танка Abrams российским Т-72Б3 одним выстрелом подорвало репутацию американской военной техники. По его словам, инцидент развеял 30-летнюю пропаганду Вашингтона о превосходстве систем вооружения США, заставил усомниться в рассказах о том, что они лучше по качеству, чем советские, российские и даже китайские аналоги.