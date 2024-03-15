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Пентагон: на Украине нет военных США, обслуживающих комплексы Patriot

В Пентагоне утверждают, что на Украине сейчас нет американских военных, которые обслуживали бы зенитные ракетные комплексы Patriot или другую технику.

Стало известно о новой версии ЗРК Patriot на Украине
© ТАСС
«На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику. Как вы, возможно, помните, в прошлом году Украина направила своих военнослужащих в США для прохождения обучения по системам Patriot», — сказал представитель Минобороны США РИА Новости.

13 марта Министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили комплекс Patriot в Харьковской области.

Перед этим, 9 марта, стало известно, что в результате удара ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска в ДНР также уничтожены «две ЗРК Patriot» и один С-300 украинских войск. По словам военного обозревателя Forbes Дэвида Экса, экипаж Patriot, по всей видимости, полностью ликвидирован.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что могли погибнуть в том числе военные США.

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