Стало известно о новой версии ЗРК Patriot на Украине

В Пентагоне утверждают, что на Украине сейчас нет американских военных, которые обслуживали бы зенитные ракетные комплексы Patriot или другую технику.

«На Украине нет американских военнослужащих, обслуживающих ЗРК Patriot или любую другую технику. Как вы, возможно, помните, в прошлом году Украина направила своих военнослужащих в США для прохождения обучения по системам Patriot», — сказал представитель Минобороны США РИА Новости.

13 марта Министерство обороны России сообщило, что российские войска поразили комплекс Patriot в Харьковской области.

Перед этим, 9 марта, стало известно, что в результате удара ракеты ОТРК «Искандер-М» в районе Покровска в ДНР также уничтожены «две ЗРК Patriot» и один С-300 украинских войск. По словам военного обозревателя Forbes Дэвида Экса, экипаж Patriot, по всей видимости, полностью ликвидирован.

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет выразил мнение, что могли погибнуть в том числе военные США.