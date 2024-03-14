США намеревались разместить в Крыму корабли 6-го (Средиземноморского) флота ВМС, однако присоединение полуострова к территориям РФ сорвало планы Вашингтона. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Издание напоминает, что в этом году Крым отмечает десятую годовщину воссоединения полуострова с Россией под девизом «Крымская весна — все началось с нас». По этому случаю в социальных сетях запустили флешмоб «СпасибоЗаКрым».

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Константинов в беседе с агентством заявил, что Украина, двигаясь в сторону Европы и постепенно сближаясь со странами из состава ЕС, становилась все более опасной для России территорией, особенно с учетом подъема русофобии, нарастающей «буквально день за днем».

«Корабли 6-го флота США до 2014 года заходили в Севастополь, находились там, выходили оттуда. И чувствовали себя очень вольготно. В этом плане создание здесь постоянно действующей военной базы было очень логично», — подчеркнул он.

Константинов указал, что США уже считали Крым зоной НАТО по контролю водного и воздушного пространства, и только неожиданное присоединение полуострова к России сорвало их планы.