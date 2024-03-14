СМИ: хуситы в Йемене провели испытание гиперзвуковой ракеты

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), которую поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности.

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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военный источник, близкий к «Ансар Алла».

Отмечается, что данная ракета способна развивать скорость до 10 тыс. км/час и работает на твёрдом топливе.

По данным агентства, хуситы готовятся внедрить такие ракеты в свой военный арсенал.

Ранее хуситы заявили об ударе по американскому кораблю Pinocchio.