СМИ: хуситы в Йемене провели испытание гиперзвуковой ракеты

РИА Новости: хуситы в Йемене провели испытание гиперзвуковой ракеты
Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), которую поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на военный источник, близкий к «Ансар Алла».
Отмечается, что данная ракета способна развивать скорость до 10 тыс. км/час и работает на твёрдом топливе.
По данным агентства, хуситы готовятся внедрить такие ракеты в свой военный арсенал.
Ранее хуситы заявили об ударе по американскому кораблю Pinocchio.