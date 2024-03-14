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InfoBrics: Боевики ВСУ напуганы, потому что ими командует Сырский

Боевики ВСУ напуганы, так как ими руководит главнокомандующий Александр Сырский, за свою жестокость к собственным солдатам прозванный «Мясником». Об этом пишет политический обозреватель Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

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© Офис президента Украины

Журналист отметил, что украинцы начали понимать, что Североатлантический Альянс заставил их принять участие в крупной резне. Они не забыли тот факт, что именно Сырский истреблял подконтрольный ему личный состав в «Дебальцевском котле» и проиграл все сражения.

«Даже в случае победы сил киевского режима столь высокие потери были бы неоправданными. Тот факт, что он проиграл, еще больше расстраивает солдат. Это сказывается на и без того низком боевом духе войск», — говорится в материале.

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По словам Боснича, текущее положение дел влечет за собой гибель обладающих мотивацией боевиков, которых заменят нежелающие воевать насильно мобилизованные люди, передает ОСН.

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