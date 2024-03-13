США поставят Польше ракеты, угрожающие России

Американские власти анонсировали поставку Варшаве ракет, которые могут поражать цели на территории России. Об этом заявил экс-командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский, сообщает издание Gazeta.pl.

»<…> Польша сможет приобрести <…> пакет ракет, носителем которых станут наши самолеты F-16, а в будущем — F-35», — отметил он.

Ружаньский уточнил, что речь идет о ракетах JASSM. По его словам, польские самолеты, дислоцированные в Ласке, оснащенные этими боеприпасами, смогут летать не дальше, чем до Вислы, и поражать цели на территории <…> Белоруссии или России.

Генерал подчеркнул, что это позволит «обеспечить безопасность пилотов». Он обратил внимание, что армия должна обладать способностью обнаруживать и нейтрализовать угрозы «еще за пределами страны».

До этого президент России Владимир Путин предупредил о последствиях ввода польских войск на Украину.