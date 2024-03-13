В Дании могут ввести обязательный призыв женщин в армию

Министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что власти страны рассматривают возможность призыва в армию женщин. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление министр сделал во время пресс-конференции. По его словам, власти страны собираются провести реструктуризацию всей системы призыва на военную службу. Частью грядущих изменений может стать призыв женщин — при этом предполагается, что женщины и мужчины будут призываться на равных условиях.

«Это значит, что вся молодежь независимо от пола будет призвана на военную службу», — заявил Поульсен.

Помимо призыва женщин, власти планируют увеличить срок службы с 4 до 11 месяцев, а также повысить число призывников с 4,7 до 5 тысяч человек. В случае принятия инициативы она вступит в силу в 2026 году.

В Совете Федерации прокомментировали вступление Швеции в НАТО

Ранее премьер Дании заявил, что власти страны планируют потратит 2,4% от ВВП на оборону.