В Чехии раскрыли, когда Киев получит боеприпасы в рамках новой инициативы

Первые артиллерийские снаряды, закупленные Евросоюзом по чешской инициативе, могут передать Украине уже в июне, заявил изданию Euractiv советник премьера Чехии по вопросам нацбезопасности Томаш Пояр. News.ru

Он не уточнил, в каких именно странах были совершены закупки для ВСУ, подчеркнув лишь, что поиск боеприпасов ведется "везде, где они доступны по разумной цене и приемлемого качества". Российская газета

17 февраля президент Чехии Петр Павел, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВС Украины сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств для реализации инициативы. ТАСС