В США оценили возможность достижения согласия с РФ по контролю над вооружениями

Достижение каких-либо значимых договоренностей по контролю над вооружениями между Россией, Китаем и Соединенными Штатами Америки в обозримой перспективе маловероятно. Об этом заявил первый заместитель руководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Роуз.

По его словам, американская администрация считает скорое достижение соглашений в этой области маловероятным. При этом, считает эксперт, договоренности будут охватывать новых специалистов и действующих лиц, а также перспективные технологии.

— Несмотря на то что какие-либо крупные соглашения по контролю над вооружениями с Россией и Китаем, вероятно, недостижимы в ближайшее время, я считаю, что у контроля над вооружениями есть будущее, — отметил Роуз, слова которого приводит ТАСС.

Министерство иностранных дел России с уважением относится к предложению Китая, обращенного к ядерным державам, законодательно закрепить невозможность применения ядерного оружия первыми.

В свою очередь глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо в ходе недели высокого уровня конференции по разоружению в Женеве заявлял, что ядерные державы обязаны первыми заключить договоры о неприменении ядерного оружия.