Морские пехотинцы 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота ВМФ России помогли нашей авиации уничтожить заброшенный дом, в котором находились боевики ВСУ, являющиеся операторами беспилотных летательных аппаратов.

В Telegram-канале ТалипоV Online размещено видео совместной боевой работы. Вначале наш БПЛА обнаружил группу нацистов, занимавшихся разгрузкой автомобиля. Был зафиксирован объект, где они укрылись, после чего по нему ударили управляемым средством поражения.

В результате здание просто сложилось, похоронив под обломками всех, кто в нем находился.

Как сообщается, использовалась легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР), известная также как "Изделие 305". Она может запускаться с ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52.

По открытым данным, головка самонаведения - оптическая тепловизионная. Вес - 105 килограммов, осколочно-фугасная боевая часть - 25 килограммов. Скорость полета -230 метров в секунду. Высота - от 100 до 600 метров. Максимальная дальность полета - 14500 метров.