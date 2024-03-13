ВC России поразили комплекс Patriot в Харьковской области

В Минобороны России заявили, что российские войска в ходе спецоперации поразили комплекс Patriot. RT на русском

В сводке военного ведомства уточняется, что комплекс находился на огневой позиции в Харьковской области. Российская газета

Помимо этого, в районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики (ДНР) уничтожены два украинских вертолета Ми-8, а также и цех по ремонту вооружения и военной техники в районе города Бакалея Харьковской области. Lenta.ru

Также было нанесено поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Украин (ВСУ) в 129-ти районах. Газета.Ru