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BulgariaMilitary: российские Т-90 «Прорыв» имеют мощный двигатель

Болгария удивилась обновленным российским танкам Т-90 «Прорыв», которые РФ использует на фронте спецоперации. Об этом сообщает BulgariaMilitary. Там отметили мощный двигатель и новую трансмиссию танка.

В Болгарии удивились модифицированным российским Т-90 на СВО
© РИА Новости
«На новых Т-90 отсутствует так называемая клеточная броня над башней танка. <…> Т-90 „Прорыв“ может похвастаться более мощным двигателем, обеспечивающим превосходное ускорение и маневренность по сравнению с Т-90», — передает издание.

Кроме того, там отметили, что также у «Прорыва» есть обновленная ходовая часть и трансмиссия. Они еще больше улучшают характеристики боевой машины.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что танк Т-14 «Армата» в значительной степени превосходит характеристики нынешних моделей танков России. Однако его не могут использовать в зоне СВО из-за его высокой стоимости. Вместо этого ВС РФ приобретает танки Т-90.

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Сергей Чемезов
Ростех
Болгария