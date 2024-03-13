СБУ заявила о своей причастности к атаке на нефтезаводы в трех регионах РФ

Служба безопасности Украины подтвердила, что стоит за нападениями на три нефтеперерабатывающих завода в России, передает агентство Укринформ. News.ru

«Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстове (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — сообщил источник изданию. Газета.Ru

В публикации говорится, что таким образом Киев хочет сократить "экономический потенциал России". Российская газета

Утром 13 марта на нефтезаводе в Рязанской области упал беспилотник, в результате чего на объекте начался пожар. В результате происшествия два сотрудника предприятия получили осколочные ранения. Lenta.ru