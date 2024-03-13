Подавленные силами РЭБ дроны упали на территорию российского нефтезавода

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

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Глава региона уточнил, что дроны упали в результате их подавления силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Никто не пострадал. Из-за падения беспилотных устройство технологические объекты на предприятии остановили.

Последствия падения дронов уточняются, сообщил Голубев. Он не привел других подробностей происшествия.

В небе над Воронежской областью в среду, 13 марта, сбили более 40 воздушных целей. Серьезных повреждений после атаки не зафиксировано.