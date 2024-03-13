СБУ заявила о своей причастности к атаке на нефтезаводы в трех регионах РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила свою причастность к атакам по нефтезаводам на территории трех российских регионов. Об этом сообщает «Интерфакс.Украина».

«Сегодня ночью СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода — не только в Рязани, но и в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область)», — пишет агентство, ссылаясь на свой источник.

Отмечается, что эти атаки являются частью глобальной операции по лишению России денег и топлива, которую СБУ начала ранее.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона атаковали промышленную зону в Кстове Нижегородской области. Далее беспилотник был сбит в Ленинградской области, возле одной из нефтяных баз. Последняя атака дрона противника была совершена в Рязанской области, в ходе которой пострадали несколько человек.