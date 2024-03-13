СМИ: США могут сорвать атомную сделку с важнейшим союзником

Власти Австралии выразили обеспокоенность из-за возможного срыва американской стороной графика поставок атомных подводных лодок в рамках военно-политического альянса AUKUS. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что в 2025 году США выпустят не две подлодки класса Virginia, как планировалось ранее, а только одну. Агентство указывает на наличие риска неспособности Вашингтона выполнить обязательства перед Канберрой. Речь идет о продаже до пяти АПЛ, говорится в публикации.

Бывший премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил, что США «не собираются усугублять дефицит собственных подводных лодок, отдавая или продавая их Австралии». По его словам, американцы пытаются поспевать за военной промышленностью КНР и не готовы удовлетворять требования Австралии, жертвуя собственными потребностями.

Осенью 2021 года между тремя странами – Австралией, Великобританией и США – было подписано соглашение AUKUS. Оно нацелено на противодействие растущему влиянию и военному присутствию КНР в Индо-Тихоокеанском регионе.