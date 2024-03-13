Пекин прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь прокомментировал слова президента России Владимира Путина о возможном применении ядерного оружия. Его слова передает РИА Новости.

© МО РФ

Дипломат подчеркнул, что сейчас все должны способствовать деэскалации ситуации. Ван Вэньбинь отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы ядерные державы придерживались концепции общей безопасности.

«В январе 2022 года пять ядерных держав выпустили заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что в ядерной войне нельзя победить. Китай обратил внимание на то, что российская сторона неоднократно подтверждала этот принцип», — добавил представитель китайского МИДа.

До этого американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск согласился со словами российского президента Владимира Путина о потенциальном применении ядерного оружия в случае критической угрозы Российской Федерации.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».