Польские наемники согласились вступить в фиктивную ЧВК Порошенко

Польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) согласились вступить в фиктивную частную военную компанию (ЧВК) экс-президента Украины Петра Порошенко. Беседа опубликована в Telegram-канале пранкеров.

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Вован и Лексус рассказали, что продолжают расследование об иностранных наемниках, которые работают в интересах Украины.

«На этот раз в лапы фиктивного Петра Порошенко попались двое инструкторов из Польши. По нашей легенде, Порошенко набирает собственное ЧВК с высокими зарплатами и зовет кандидатов на собеседование», — объяснили пранкеры.

Польский наемник, офицер и водолаз Киермач признался, что занимался подготовкой украинских солдат.

«Я готовил бойцов 73-го центра морских операций в Очакове. Я был боевым водолазом, я был командиром отделения. Мы готовили ребят из подразделения морских пехотинцев, подразделение морских спецопераций. Но я был первым с польской стороны, кто проводил инструктаж», — сказал он.

Киермач также отметил, что больше не будет участвовать в боевых действиях, но может готовить молодых солдат к бою.

«Я ни от чего сразу не отказываюсь, но не собираюсь участвовать в штурмовых операциях, потому что это слишком опасно», — пояснил он.

Еще один польский наемник Горняк также согласился вступить в фиктивную ЧВК Порошенко. Он также сообщил, что не испытывает проблем со взаимодействием с Азовом (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать регионы РФ участвовали иностранные наемники.