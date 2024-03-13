Польские наемники согласились вступить в несуществующую «ЧВК Порошенко»

Польские наемники Игорь Горняк и Майкл Киермач во время разговора с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) согласились вступить в фиктивную ЧВК бывшего президента Украины Петра Порошенко. Запись разговора с ними пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

Согласно легенде, экс-президент Украины набирает собственное ЧВК, предлагая наемникам большие зарплаты. Кандидатам на вступление в боевое формирование пранкеры представляются Порошенко.

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В ходе разговора Киермач признался, что готовил украинских бойцов центра морских операций в Очакове. По его словам, в обучении военных участвовали много стран, однако он был первым специалистом из Польши. При этом наемник заявил, что больше не планирует сражаться за Украину, но готов тренировать молодых солдат.

«Я ни от чего сразу не отказываюсь, но я не собираюсь участвовать в штурмовых операциях, потому что это слишком опасно. И у меня сейчас другая жизнь, у меня есть дети, и я хочу быть живым. А там легко потерять жизнь. Я думаю, есть более молодые и сильные бойцы, которые готовы сражаться», — сказал он.

Польский наемник Горняк также согласился вступить в «ЧВК Порошенко». На вопрос о том, не вызовет ли у него отторжение совместная работа с украинскими националистами, он сказал, что с этим «проблем нет».