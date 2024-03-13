Власти Псковской области ответили на жалобы жителей о звуках взрыва

Звуки взрыва под Псковом связаны с проведением плановых учений, в том числе с использованием ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Такой ответ на жалобы местных жителей о грохоте дал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, его комментарий приводится в Telegram-канале.

По данным властей, мероприятие проводится на полигоне в Псковской области.

«Поводов для беспокойства нет. Все в порядке и под контролем», — написал Ведерников.

Других подробностей об учениях он не раскрыл.

В конце января Минобороны России докладывало об уничтожении беспилотника над Псковской областью.

В ведомстве пояснили, что попытка атаки была предпринята с помощью беспилотника самолетного типа. В результате происшествия никто из мирных граждан тогда не пострадал.