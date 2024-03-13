Портативную систему обнаружения беспилотников "Дружинник" разработали в РФ

Госкорпорация "Росатом" впервые представила портативную систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов "Дружинник". Показали ее в Москве на выставке "Робототехника и искусственный интеллект".

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"Дружинник" можно использовать в составе мобильных расчетов для поиска, подавления беспилотников и источников радиоэлектронной борьбы. Причем как автономно в полевых условиях, так и составе комплексов и технических систем. Об этом сообщает ТАСС.

Цель портативной системы - выявить беспилотники на всех известных частотах от 600 до 6000 МГц, а также других нестандартных частотах. Ее также можно использовать в составе стационарной системы защиты взводных опорных пунктов, промышленных объектов и зданий, установив систему на кронштейн.

Масса "Дружинника" - 1,8 килограмма. Он способен обнаруживать объект на дистанции до 5 километров. Низкий угол направленности в диапазоне 15-30 градусов определит направление полета беспилотника.