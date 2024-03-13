Путин: Создание ракет "Авангард" обнулило вложения США в систему ПРО

Создав межконтинентальные ракеты "Авангард", Россия, по сути, аннулировала американские разработки в сфере противоракетной обороны. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью для "России 1" и РИА Новости.

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Глава государства предложил посчитать, в какую сумму обошлась Вашингтону система ПРО, и сравнить со стоимостью одного из основных компонентов преодоления данной системы - ракеты "Авангард".

"Ну просто несопоставимые величины, - пояснил президент. - И мы, по сути, обнулили все, что они делали, все, что они вкладывали в эту систему ПРО".

По его оценке, опыт создания "Авангарда" показал, как нужно действовать в указанном направлении.

Говоря в целом о вложениях в американскую "оборонку", Владимир Путин Путин заметил, что "у них огромные деньги уходят на содержание - и не только на заработные платы, но и на содержание баз по всему миру".

"А там, как в черную дыру, все уходит - ничего не сосчитать, - пояснил он. - Там и идет основной распил. Хотя и при производстве средств поражения, вооружений в целом тоже тратятся такие деньги, которые трудно оценить".

В то же время в России, сравнил глава государства, современная оборонная отрасль "хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли производства, но и сама, используя инновации, нужные для обороны, использует эти инновации для производства гражданской продукции". Расходы на оборонную промышленность в США и РФ он назвал несопоставимыми.

"Под 900 - 860 или 870 миллиардов долларов. Они же абсолютно несопоставимы с нашими расходами", - уточнил он.

"Авангард" - гиперзвуковой планирующий боевой блок. О работе над ним глава государства говорил в Послании Федеральному Собранию в 2018 году. А в нынешнем году заявил, что эти блоки межконтинентальной дальности стоят на боевом дежурстве.