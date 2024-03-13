Мобилизация: последние новости на сегодня 13 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 11 марта 2024, в материале «Рамблера».

Участник программы «Время героев» рассказал Путину, как получил ранение на СВО

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», сообщает газета «Взгляд».

Глава государства рассказал о том, почему была создана кадровая программа для бойцов специальной военной операции. Участники программы «Время героев», которая создана для ветеранов спецоперации и военнослужащих, могут проявить свои лидерские качества как в военной, так и в гражданской сферах.

Путин поинтересовался у участника программы, ветерана СВО, какое у него ранение. Боец рассказал, что попал под артиллерийский обстрел на Времевском участке в ДНР, в результате он получил тяжелый перелом колена.

На Сахалине для ветеранов СВО разработают программу спортивной реабилитации

На Сахалине будет разработана программа спортивной реабилитации для ветеранов специальной военной операции, сообщает runews24.ru.

На ближайшее время намечен план мероприятий, определены возможные виды спорта для тренировок бойцов спецоперации. Это плавание, лёгкая атлетика, горнолыжный спорт и кёрлинг на колясках.

Военные смогут консультироваться с тренерами и спортсменами по вопросам восстановления. В планах – организация систематических занятий спортом и физкультурой.

Госдума приняла законопроект о неподсудности участников СВО

Депутаты Госдумы России приняли в первом чтении проект закона, освобождающий от уголовной ответственности лиц, заключивших контракты с ВС РФ в период проведения спецоперации, сообщает news.ru.

Такой механизм планируется закрепить в Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах РФ.

Предусматривается, что при заключении контракта на военную службу дела подозреваемых приостанавливаются, а вид наказания осужденных будет изменен на условный срок. Отмечается, что контрактники, получившие государственную награду, будут освобождены от ответственности, а их судимость будет погашена.