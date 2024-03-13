В Германии подняли вопрос об отправке западных военных на Украину

Депутаты бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) подняли вопрос о факте отправки западных военных и сил специального назначения на Украине. Об этом говорится в тексте парламентского запроса фракции к правительству ФРГ, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

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Возможностью присутствия западных военных на Украине заинтересовались депутаты Маттиас Моосдорф, Петр Быстрон, Александр Гауланд, Штефан Койтер, Йоахим Вундрак, Ойген Шмидт, Штеффен Котре, Маркуса Фронмайер, Беатрис фон Шторх и Герольда Оттен от имени фракции АдГ. В обращении они ссылаются на ранее сделанное французским лидером заявление.

«После заявления президента Франции Эммануэля Макрона, который не исключил ввода западных войск на Украину, Financial Times сообщила, что высокопоставленный чиновник европейского оборонного ведомства (...) заявил, что "все знают, что на Украине есть западный спецназ — это просто официально не признавали". Что касается заявления Макрона, премьер-министр Словакии [Роберт] Фицо сказал, что (...) "некоторые страны размышляли, следует ли им заключать двусторонние соглашения о предоставлении войск для оказания помощи Украине"», — говорится в тексте письма.

Более того, как сообщают представители АдГ со ссылкой на данные американских СМИ за 2023 года, в феврале прошлого года на Украине уже находились 97 военнослужащих спецназа из пяти стран НАТО, большинство из которых, как уточнили парламентарии, родом из Великобритании.

«Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц в своем обосновании отказа от поставок крылатых ракет Taurus Украине недавно заявил: "То, что делают британцы и французы в плане контроля целей и их сопровождения, не может быть сделано в Германии. То, что делают другие страны, имеющие другие традиции и другие конституционные институты, мы не можем делать таким же образом"», — отметили авторы обращения.

В связи с этим депутаты обратились к федеральному правительству ФРГ с рядом вопросов относительно факта присутствия западных военных на Украине.

«Находятся ли спецназ или военнослужащие вооруженных сил Германии на Украине? (...) Проводит ли федеральное правительство консультации (...) в отношении возможного развертывания западных войск на Украине и связанного с этим риска распространения войны на страны НАТО и ЕС?» — спросили они.

В конце февраля Макрон допустил возможность отправки западных сухопутных войск на территорию Украины. При этом он указывал, что консенсус по этому вопросу пока не достигнут. Позднее, однако, глава МИД Франции Стефан Сежурне уточнил, что введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможно, но без их непосредственного участия в конфликте с Россией.