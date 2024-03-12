Разведка США признала преимущество России на Украине

Американская разведка назвала ситуацию на Украине тупиком, смещающим динамику вооружённого конфликта в пользу России, передаёт Bloomberg со ссылкой на доклад представителей разведки Сенату США.

«Этот тупик играет в пользу военно-стратегических преимуществ России и всё больше смещает ситуацию в пользу Москвы», — написал автор статьи.

В агентстве отметили, что российские войска смогли добиться значительных успехов на передовой, а также извлекли выгоду из неопределённой ситуации по перспективе военной помощи Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не смогут долго помогать ВСУ за счёт экономии на старых контрактах.