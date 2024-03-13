США отправят Польше способные поражать цели в России ракеты

США отправят Польше партию ракет, способных поражать цели на территории России. Об этом заявил бывший командующий Вооруженными силами Польши генерал Мирослав Ружаньский в интервью изданию Gazeta.pl, его слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Ранее Госдепартамент США объявил о планах продажи Польше ракет на 3,7 миллиарда долларов. Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти Соединенных Штатов есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.