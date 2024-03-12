ОЗХО проверит данные РФ о применении токсичных химикатов Украиной

Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия проверит предоставленные Россией данные о применении ВСУ токсичных химикатов. Об этом «РИА Новости» сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол страны в Нидерландах Владимир Тарабрин.

Напомним, что накануне 105-й сессии исполнительного совета организации в Гааге с 5 по 8 марта Россия направила в Техсекретариат ноту с просьбой распространить среди стран-участников Конвенции о запрещении химоружия свежую информацию о применении ВСУ токсичных химикатов.

В настоящее время, по словам Тарабрина, ОЗХО фиксирует полученную информацию и проводит ее проверку.

«Рассчитываем, что Техсекретариат организации будет придерживаться взвешенной позиции, профессионально и в деполитизированном ключе реагировать на передаваемые в его распоряжение факты», — сказал он.

Минобороны РФ неоднократно фиксировало инциденты с применением ВСУ химических веществ против российских военных в зоне СВО и представляло развернутые доклады по данному поводу. В частности, одним из таких случаев стало применение украинскими спецслужбами боевого отравляющего вещества в сентябре 2023 года в Запорожской области. Факт этого также был задокументирован.