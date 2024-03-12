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ХАМАС согласилось на предложенный США план перемирия

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный США план прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на арабское СМИ.

Движение ХАМАС согласилось на предложенный США план перемирия
© globallookpress.com

Отмечается, что соответствующая информация была получена от источника в руководстве движения. По его словам, план, предложенный США, предусматривает прекращение боевых действий в секторе Газа и постепенный возврат перемещенных лиц в свои дома.

Все детали и сроки реализации американской инициативы ХАМАС обсудит в Каире. С этой целью делегация движения прибудет туда в ближайшие несколько дней.

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Официального подтверждения этой информации от ХАМАС пока нет.

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