Дальние бомбардировщики РФ пролетели над Балтикой

Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, а также истребители МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили плановые полеты над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, пишет Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что ходе полета экипажи самолетов МиГ-31 отработали дозаправку топливом в воздухе.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-35С Воздушно-космических сил, уточнили в пресс-службе.

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш подчеркнул, что все полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Военачальник отметил, что летчики российской дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.