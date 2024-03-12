В бундестаге сообщили о дефиците солдат и снаряжения в армии Германии

Уполномоченная Бундестага по обороне Ева Хёгль заявила, что немецкой армии не хватает «всего», поставки вооружений Украине усугубляют ситуацию, а немецким солдатам приходится мыться в душевых с плесенью. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на доклад Хёгль.

Хёгль считает, что немецкой армии необходимо «существенное улучшение кадрового, материального и инфраструктурного состава».

В феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц объявил о создании специального фонда для укрепления Бундесвера на сумму в сто миллиардов евро. Бундестаг уже одобрил проекты закупок для войск на сумму в 47 миллиардов евро. Почти две трети фонда связаны контрактами.

По оценке Хёгль, несмотря на это, армия сталкивается с серьезными кадровыми проблемами. В конце 2023 года в Бундесвере служили 181 514 солдат - на 1537 человек меньше, чем в 2022 году. Она подчеркнула, что другие ключевые цифры «также вызывают беспокойство», а в целом Бундесвер «стареет и сокращается». При нынешнем подходе цель увеличить личный состав армии до 203 тысяч солдат к 2031 году «не может быть достигнута».

Кроме того, несмотря на комплексные закупки для армии, Бундесверу все еще не хватает боеприпасов, запчастей, приборов ночного видения, танков и зенитных систем. Хёгль подчеркнула, что поставки на Украину создают «пробелы в и без того низких запасах».

Она добавила, что многие казармы находятся в «полуразрушенном состоянии». Хёгль заявила, что получает жалобы от родителей, чьи дети недавно поступили на службу. Люди жалуются на обветшавшие комнаты, душевые с плесенью и «забитые туалеты». Такое состояние казарм Хёгль назвала «позорным».