Генерал заявил о готовых к переброске в Польшу сотнях тысяч солдат НАТО

Заместитель начальника Генштаба Польши Кароль Дымановский заявил, что 300 тысяч солдат НАТО находятся в высокой степени готовности к перебазированию в Польшу. Об этом сообщает TVP Info.

Дымановский отметил, что сейчас в Польше дислоцируются несколько тысяч американских солдат. Однако их может стать гораздо больше, считает он.

На вопрос, возможно ли увеличение контингента США в Польше до ста тысяч, Дымановский ответил, что это реалистичный сценарий.

По его словам, если раньше количество готовых к переброске военнослужащих НАТО составляло 40 тысяч человек, то теперь их уже 300 тысяч.

«Солдаты прибудут в находящуюся под угрозой страну еще до того, как разразится война», - подчеркнул Дымановский.

Он добавил, что у Польши и НАТО «есть различные сценарии, позволяющие адекватно ответить на агрессию».

В 2023 году бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская армия растет и уже насчитывает 172 500 солдат при цели в 250-300 тысяч. Он подчеркивал, что Польша «последовательно строит самую сильную сухопутную армию в Европе».

В Швеции высказались о размещении постоянных баз НАТО в стране

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что милитаризация Польши несет риски для России. Он отмечал, что Варшава активно закупает у США, Великобритании и Южной Кореи вооружения, включая танки, артиллерийские системы, системы ПВО/ПРО и боевую авиацию.