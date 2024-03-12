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Минобороны подтвердило пресечение попытки Киева прорваться на территорию России

В Минобороны России заявили, что этим утром российские военные совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку Киева осуществить прорыв на территорию Белгородской и Курской областей. RT на русском

По пытавшимся прорваться на территорию РФ украинским террористам были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией. Попытка вторжения Украины в Белгородскую область шла одновременно на трех направлениях. ТАСС

Отмечается, что противник потерял более 100 человек при попытке нарушить государственную границу России в Белгородской и Курской областях. ТК "Звезда"

Минобороны прокомментировало попытку Киева прорваться на территорию РФ
© РИА Новости
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