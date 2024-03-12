Политолог объяснил стремление Макрона помочь Украине посредством войск ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявления об отправке европейских войск на Украину фактически не скрывает, что хотел запустить дискуссию о возможной переброске военного контингента НАТО в эту страну. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) и международного дискуссионного клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

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«Необходимость заявления [Макрона] была обусловлена желанием запустить дискуссию внутри Европейского союза, внутри НАТО, чтобы коллективно вырабатывать какое-то решение», — предположил эксперт.

Кроме прочего, Макрон хотел закрепить за собой лидерские позиции в обсуждении этой темы. Для него очень важно подчеркнуть, что именно Франция первая публично подняла вопрос отправки военнослужащих на Украину. Это вопрос о статусе Франции внутри Евросоюза, внутри Североатлантического альянса, поделился своим видением Чихачев.

Специалист напомнил, что французский президент еще в начале российской спецоперации на Украине остерегал союзников от чрезмерного «унижения» России, призывал сохранить с ней диалог, но сегодня он резко меняет свою позицию.

По мнению Чихачева, сейчас Франция стремится позиционировать себя в качестве своеобразной защитницы Европы, она чувствует особую ответственность, поскольку является единственной в Евросоюзе, у кого есть ядерное оружие.

27 февраля Макрон заявил, что на состоявшейся в Париже конференции по украинскому конфликту с участием глав государств и правительств стран ЕС, а также высокопоставленных чиновников США, Канады и Великобритании, обсуждалась возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину.