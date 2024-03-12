Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране. О этом заявил глава МИД страны Тобиас Билльстрем турецкому агентству Anadolu. Газета.Ru

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции... Но мы не хотим постоянных баз НАТО», - заявил министр. Lenta.ru

7 марта Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-ой страной в составе альянса. НА церемонии поднятия флага страны в штаб-квартире НАТО глава альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что не имеет планов на размещение новых постоянных баз в Швеции или других странах, а также на увеличения числа стран-участниц с ядерным оружием. ТК "Звезда"