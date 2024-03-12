Украинский дрон атаковал гуманитарный конвой из Башкирии в ДНР

Украинский беспилотник атаковал гуманитарный конвой из Башкирии под Донецком, обошлось без пострадавших, сообщил председатель парламента Константин Толкачев.

На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» он указал, что гуманитарный конвой был атакован беспилотником под Донецком. Удар прицельно наносился в кабину, однако фура шла на большой скорости, оператор дрона промахнулся, и после детонации заряда машину посекло осколками.

«К счастью, никто не пострадал, все живы и здоровы. Машина также осталась цела, но получила ряд повреждений», – отметил Толкачев.

При этом уточняется, что автомобиль не смог продолжить движение и был эвакуирован другой группой.

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