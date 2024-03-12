Мобилизация: последние новости на сегодня 12 марта 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 12 марта 2024, в материале «Рамблера».

В Госдуме высказались о мобилизации 300 тысяч человек после выборов

В России не планируется новая волна мобилизации после выборов президента. Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет URA.RU со ссылкой на интервью RTVI.

Таким образом он прокомментировал фейковый документ, в котором утверждалось, что после 25 марта в России начнется вторая волна частичной мобилизации. План призыва — 300 тысяч человек.

«Это полнейший бред! Никакой мобилизации не планируется. Это проделки наших оппонентов, которые вбрасывают через интернет фейковый высосанный из пальца документ», — заявил Картаполов.

Участник СВО получил бесплатно землю под строительство в Хабаровском крае

Бесплатный земельный участок получил ветеран специальной военной операции из Хабаровска. Он стал первым, кому выделили землю в рамках меры поддержки, инициатором которой стал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора региона Михаил Дегтярев.

Он рассказал, что лично встретился с ветераном на участке, который выделили ему в собственность.

«Поговорили с Кириллом о его мечте — собственном двухэтажном доме с мансардой, где будет жить его большая многодетная семья», — поделился губернатор.

Ранее боец был награжден орденом Мужества за заслуги в ходе боевых действий на Украине.

Ушедший на СВО вице-премьер из Забайкалья пообещал отдавать выплаты волонтерам

Первый вице-премьер правительства Забайкалья Марат Мирхайдаров, который ушел добровольцем на спецоперацию в составе спецназа «Ахмат», пообещал направлять свою зарплату волонтерам, помогающим остальным бойцам. Об этом пишет «Комсомольская правда», в распоряжении которой оказалось письмо Мирхайдарова журналисту Александру Гамову.