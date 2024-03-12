Аналитик объяснил стратегию союзников Украины по предоставлению Киеву F-16

Союзники Киева находятся в поиске решения о том, какая страна сможет предоставить свои аэродромы для запуска истребителей F-16. Об этом заявил в разговоре с Ura.ru руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Он обратил внимание, что у Украины нет необходимой инфраструктуры для данных самолетов. По его словам, для истребителей необходим не только аэродром, но также «ремонтная база, база для заправки, для обслуживания». В настоящий момент на Украине этой инфраструктуры нет, подчеркнул собеседник издания.

«Так что они решают вопрос, откуда будут летать F-16, кто предоставит свое воздушное пространство и аэродромы», — рассказал Михайлов.

Аналитик отметил, что для страны, которая согласится предоставить место для взлета F-16, такое решение может быть чревато последствиями. В том числе он допустил угрозу военного конфликта между Россией и страной НАТО. Михайлов также высказал мнение, что история с истребителями «будет тянуться дальше еще не один месяц».

В России оценили способность противостоять F-16

В начале года заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что на Украине началась подготовка аэродромов для использования западных истребителей F-16.