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Хуситы заявили о точном ударе по американскому кораблю в Красном море

Американский корабль Pinocchio в Красном море атаковали силы правящего на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменское информационное агентство SABA, передает РИА Новости.

Хуситы заявили о точном ударе по американскому кораблю в Красном море
© ТАСС
«Хуситы заявили, что выпустили ракеты по американскому кораблю Pinocchio в Красном море», — говорится в сообщении.

Телеканал приводит точные слова военного представителя хуситов Яхьи Сари, который указал, что удар по кораблю был «точным».

Кто такие хуситы и почему их бомбят США и Великобритания

Агентство напоминает, что Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла», контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о планах атаковать любые корабли, каким-либо образом связанные с Израилем, и рекомендовало другим странам отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Несколько судоходных компаний после этого предупреждения приостановили перевозки через Красное море.

Хуситы считают свои действия помощью палестинцам в секторе Газа, они уверены, что не мешают свободе судоходства в Красном море.

После начала бомбежек Йемена США и Великобританией хуситы объявили своими военными целями в том числе и их корабли.

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