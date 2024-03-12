Хуситы заявили о точном ударе по американскому кораблю в Красном море

Американский корабль Pinocchio в Красном море атаковали силы правящего на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на йеменское информационное агентство SABA, передает РИА Новости.

«Хуситы заявили, что выпустили ракеты по американскому кораблю Pinocchio в Красном море», — говорится в сообщении.

Телеканал приводит точные слова военного представителя хуситов Яхьи Сари, который указал, что удар по кораблю был «точным».

Кто такие хуситы и почему их бомбят США и Великобритания

Агентство напоминает, что Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла», контролирующее большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о планах атаковать любые корабли, каким-либо образом связанные с Израилем, и рекомендовало другим странам отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Несколько судоходных компаний после этого предупреждения приостановили перевозки через Красное море.

Хуситы считают свои действия помощью палестинцам в секторе Газа, они уверены, что не мешают свободе судоходства в Красном море.

После начала бомбежек Йемена США и Великобританией хуситы объявили своими военными целями в том числе и их корабли.