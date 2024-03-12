Байден отказался посылать войска в Польшу

Президент США Джо Байден заявил, что на данный момент нет никакой нужды и необходимости в дополнительных войсках США в Польше, которые ранее запрашивала Варшава «для укрепления восточного фланга НАТО». Об этом сообщает Bloomberg.

«Нет необходимости в дополнительных войсках на польской границе, но завтра я обсужу этот вопрос с премьер-министром [Польши Дональдом Туском]», — заявил Байден в преддверии встречи.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава призывает западные страны-союзницы к асимметричной и «творчески продуманной» эскалации против России в украинском конфликте.

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«Запад должен осуществить творчески продуманную и асимметричную эскалацию», — призвал польский министр.

Сикорский также отметил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о войсках НАТО на Украине полезны тем, что оказывают давление на Россию.