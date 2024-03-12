В России создадут палубный дрон-камикадзе для ВМФ

Работы по созданию корабельной версии дрона-камикадзе для Военно-морского флота (ВМФ), который можно будет запускать с палубы корабля, завершаются.

Новые беспилотники позволят поражать легкие катера и моторные лодки диверсантов. Также дроны-камикадзе смогут использовать для поддержки действий морских пехотинцев на побережье, пишут «Известия».

Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что над морем нет ориентиров, поэтому управлять полетом дрона над водой сложно. Он добавил, что запуск беспилотника с палубы в условиях качки тоже может стать непростой задачей. По его словам, дроны-камикадзе позволят наносить удары по объектам в портовых центрах и уничтожать безэкипажные катера.

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Ранее «Свободная Пресса» сообщала о том, что Вашингтон готовится внедрить в свои вооруженные силы новые легкие танки, БМП и боевые роботизированные машины для «войны будущего».