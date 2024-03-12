В 2025 году в Эстонию прибудут первые немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) IRIS. Об этом сообщил министр обороны Ханно Певкур порталу эстонского государственного телерадиовещания ERR, передает РИА Новости.

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Он указал, что хотя их доставят в страну уже в следующем году, система будет готова к эксплуатации только к первому кварталу 2026, так как установка потребует чуть больше времени.

В 2023 году министры обороны Эстонии и Латвии Ханно Певкур и Инара Мурниеце подписали в ФРГ соглашение о закупке ЗРК средней дальности IRIS-T SLM у немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence на сумму почти 400 миллионов евро.

Отмечается, что до тех пор, пока в Эстонию не прибудут ЗРК IRIS, задачи противовоздушной обороны выполняют испанские ЗРК NASAMS. Цель подразделения NASAMS — охрана авиабазы Эмари под Таллином как стратегического объекта.

Ранее Asia Times указала, что армия РФ уничтожает дорогостоящие танки Abrams при помощи дешевых дронов «Упырь». Как говорится в материале, российские солдаты с 28 февраля в ходе боев ликвидировали три танка Abrams, первые два были сбиты дешевыми беспилотными летательными аппаратами.