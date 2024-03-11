Умеров рассказал Остину о потребностях ВСУ и ситуации на фронте

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что провел переговоры с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Он добавил, что доложил о ситуации на фронте, назвал потребности ВСУ, пишет РИА «Новости».

Министр отметил, что в разговоре также принимал участие главком ВСУ Александр Сырский. Стороны обсудили вопросы подготовки к следующей встрече контактной группы по обороне Украины.

Умеров заметил, что представил Остину актуальную информацию об оперативной обстановке на линии противостояния, уточнил среднесрочные и краткосрочные потребности и запросы ВСУ.

Минобороны Украины сообщило, что у него есть план на 2024 год

В частности, пояснил Умеров, он сообщил о том, что украинские военные по-прежнему нуждаются в поставках снарядов и ЗРК различных типов.

Напомним, что объемы пакетов военной помощи со стороны западных стран значительно сократились на фоне провала контрнаступления ВСУ в 2023 году, а также в связи с тем, что Конгресс США не одобряет выделение дополнительных средств для помощи Украине.